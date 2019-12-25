В Приморском районе задержан подозреваемый в краже iPhone 11 у девушки

Им стал гражданин одной из среднеазиатских республик.

Вечером в четверг, 4 апреля, в Приморском районе Петербурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции был задержан подозреваемый в краже телефона у девушки. По данным пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО, им стал 32-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

По предварительной информации, именно этот мужчина подозревается в том, что накануне к дома 60А по улице Маршала Новикова украл смартфон iPhone 11 Pro стоимостью в 87,6 тысяч рублей из кармана куртки у 26-летней жительницы Республики Карелия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 158-й статье УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве родственника. Еще 2 июня в полицию Приморского района поступила информация об убийстве в квартире д. 5 по улице Уточкина. Мать убитого рассказала, что после смерти их родственницы в наследство осталась квартира. К ним приехал дальний родственник, чтобы помочь разрешить спор из-за "делёжки" жилья. Но мирное обсуждение быстро переросло в серьезный конфликт.

Фото: Piter.tv