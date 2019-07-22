В Петербурге задержан мужчина, который убил родственника из-за наследства

Преступник скрывался на даче у знакомых.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала подозреваемого в убийстве родственника.

Еще 2 июня в полицию Приморского района поступила информация об убийстве в квартире д. 5 по улице Уточкина.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп хозяина 1986 года рождения. Мать убитого рассказала, что после смерти их родственницы в наследство осталась квартира. К ним приехал дальний родственник, чтобы помочь разрешить спор из-за "делёжки" жилья. Но мирное обсуждение быстро переросло в серьезный конфликт.

Гость выстрелил в хозяина квартиры из травматического пистолета, а затем ударом ножа убил его. После этого преступник ударил мать погибшего и убежал из квартиры.

Сотрудники Управления уголовного розыска выяснили, что он скрывался на даче своих знакомых в Гатчинском районе Ленобласти. Оперативники задержали мужчину на платформе станции Семрино, недалеко от места, где он прятался.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Гражданке обсуждение зарплаты закончилось стрельбой.

Фото: Piter.tv