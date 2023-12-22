В Петербурге в 2023 году количество убийств сократилось почти на 15%

Кроме того, краж автомобилей стало на 40% меньше. Заметно удалось снизить и другие виды хищений имущества: более чем на треть сократилось число квартирных краж и грабежей, на 10% – разбойных нападений.

В 2023 году полиция сохранила тенденцию сокращения преступности. Общий уровень криминализации в регионе составляет 1250 преступлений на 100 тыс. населения, что значительно ниже среднего в России – 1329 преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 25 января.

В частности, благодаря принятым правоохранителями мерам, в том числе профилактического характера, почти на 15% сократилось количество убийств. Кроме того, краж автомобилей стало на 40% меньше. Заметно удалось снизить и другие виды хищений имущества: более чем на треть сократилось число квартирных краж и грабежей, на 10% – разбойных нападений.

Эффективность работы полиции позволяет раскрыть почти 100% убийств, изнасилований, разбойных нападений. В этом помогают и горожане.

В прошлом году особое внимание уделяли раскрытию преступлений прошлых лет: их раскрыто на четверть больше, чем в 2022-м. На счету сыщиков Петербурга раскрытия убийств, в том числе "заказных", которые вызывали общественный резонанс.

Одно из основных проблемных направлений – телефонное мошенничество, тем не менее правоохранители раскрыли на треть больше таких преступлений.

Помимо этого, в результате противодействия наркопреступности из незаконного оборота в регионе изъяли почти 1,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

На 17% возросла эффективность работы экономической полиции. В 2023 году раскрыли в 1,5 раза больше таких преступлений, в частности – коррупционной направленности.

Отмечается и то, что удельный вес "пьяных" преступлений практически в 2 раза меньше, чем в среднем по стране. На 16% в минувшем году меньше совершено преступлений в общественных местах, в том числе – на улицах.

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Фото: Piter.TV