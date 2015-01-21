  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При помощи "Безопасного города" в Петербурге раскрыли 853 преступления
Сегодня, 11:51
157
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

При помощи "Безопасного города" в Петербурге раскрыли 853 преступления

0 0

Также удалось выявить почти 2 тысячи ДТП с общественным транспортом.

Благодаря системе "Безопасный город" за первую половину 2024 года сократилось число преступлений в Санкт-Петербурге. Программный комплекс помогает не только правоохранителям, но и городским комитетам.

Как отметили в пресс-службе Смольного, с этой системой удалось выявить 358 преступлений, а раскрыть — 853. Кроме того,
с "Безопасным городом" выявили почти 2 тысячи ДТП с общественным транспортом.

Снижается также число преступлений в общественных местах и на улицах снижается. Удалось раскрыть более 85% похищений транспорта, а также найти 50 человек в федеральном розыске. Есть и ещё один плюс: государственная административно-техническая инспекция с помощью "Безопасного города" выявляет с помощью нейросети по камерам нарушения благоустройства, а комитет по градостроительству и архитектуре контролирует капремонт и выявляет правонарушения.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге проведут инвентаризацию детских площадок для повышения безопасности.

Фото: Piter.TV

Теги: безопасный город, дтп, преступления в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии