В Петербурге установили еще 13 тыс. камер системы "Безопасный город"

Из городского бюджета на программу в прошлом году было выделено 27 млрд рублей.

В Петербурге продолжается расширение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В 2023 году было установлено 13 тыс. новых камер, что увеличило их общее количество до 89 тыс. единиц, сообщает пресс-служба Смольного.

Из городского бюджета на программу в прошлом году было выделено 27 млрд рублей. В 2024 году финансирование увеличится до 30,8 млрд рублей.

В 2023 году завершилось строительство пожарных депо на Петергофском шоссе и на проспекте Луначарского. Для пожарно-спасательного гарнизона была закуплена техника на 770 млн рублей. В 2024 году планируется завершить строительство пожарной части в Красном селе и реставрацию поисково-спасательной станции.

Ранее мы сообщили о том, что водителей мусоровозов в Петербурге намерены освободить от штрафов за нарушение тишины.

Фото: Piter.TV