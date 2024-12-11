Петербуржцам рассказали, какой район был самым криминальным в 2024 году

Общее число преступлений в городе сократилось на 2,9%.

В "Mash на Мойке" поделились "криминальной статистикой" за 2024 год. По данным журналистов, общее количество преступлений за год уменьшилось на 2,9%, однако множество видов криминальной деятельности "перетекли" в сеть.

Согласно данным статистики, самым "криминально насыщенным" районом Северной столицы в прошлом году стал Центральный. В нем было зафиксировано свыше 7,2 преступлений (примерно 21% от общего числа по городу).

В прошлом году центр отметился наибольшим количеством краж (2784), грабежей (68), случаев тяжкого вреда здоровью (30) и экономических преступлений (457).

В свою очередь разбои чаще всего происходили в Невском районе. Официально было зарегистрировано 17 случаев. А вот изнасилований больше всего зафиксировано в Пушкинском районе (15). Как отмечают журналисты, раскрываемость такого рода преступлений в большинстве районов Петербурга составляет 100%.

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Фото: Piter.TV (создано в Kandinsky 2.0)