В 2018 году раскрываемость преступлений в Петербурге достигла 94,5%

Было раскрыто 3826 преступлений.

Петербургские следователи отчитались перед Смольным о работе за 2018 год. В прошлом году раскрываемость преступлений составила 94,5%. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил, что в 2018 году при взаимодействии с сотрудниками подразделений ФСБ России, МВД России, налоговой службы было раскрыто 3826 преступлений, из которых 1428 составляют тяжкие и особо тяжкие. пресс-служба Смольного

Также в Петербург достаточно большой процент коррупционных преступлений. В прошлом году сумму ущерба составили 966 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV