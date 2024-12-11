Водитель насмерть сбил пенсионерку на улице Шаврова и получил условный срок

Смерть потерпевшей наступила в больнице спустя неделю.

Суд Приморского района Северной столицы огласил приговор по уголовному делу в отношении Владимира Антипова, который в сентябре 2023 года насмерть сбил петербурженку 1948 года рождения, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что инцидент имел место 22 сентября на улице Шаврова. Обвиняемый, управляя автомобилем марки Hyundai Tucson, выезжал из дворового проезда и начал поворачивать в сторону Комендантского проспекта. Не убедившись в безопасности совершаемого им маневра, фигурант дела на скорости 10-15 км/ч наехал на переходящую дорогу пенсионерку.

Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Она скончалась в больнице спустя 8 дней от закрытой сочетанной травмы тела. Свою вину в содеянном водитель признал и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на право управления ТС сроком на 2.5 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV