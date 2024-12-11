Из зоны пожара в квартире на Гаврской улице эвакуировали 16 человек

В 17:00 в МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре в доме №13 по Гаврской улице. Возгорание заметили в двухкомнатной квартире, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.
На тушение огня выехали 15 спасателей на 3 машинах. Они справились с огнем к 17:37. Из опасной зоны были эвакуированы 16 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали, что житель Петроградского района два месяца похищал алкоголь из магазина.
Фото: Piter.TV
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