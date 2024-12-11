  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петроградского района два месяца похищал алкоголь из магазина
Сегодня, 16:50
64
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петроградского района два месяца похищал алкоголь из магазина

0 0

Общий ущерб – почти 15 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт в отношении 33-летнего петербуржца. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 12 февраля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый с сентября по октябрь прошлого года похищал из одного и того же магазина в доме 18А по Аптекарскому проспекту продукты и крепкие алкогольные напитки определенной марки. Общий ущерб – почти 15 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в Петроградский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что дом во Всеволожске обокрали на 500 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии