Дом во Всеволожске обокрали на 500 тыс. рублей

Были похищены драгоценности.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные обокрали дом, пишет 78.ru 12 февраля.

К правоохранителям обратилась 46-летняя женщина, которая работает менеджером. По словам заявительницы, кто-то отжал окно на первом этаже ее частного дома на улице Козлова и похитил из комнаты ювелирные украшения. Общая сумма ущерба – 510 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку и разыскивают воров.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV