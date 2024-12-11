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Дом во Всеволожске обокрали на 500 тыс. рублей
Сегодня, 9:58
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Дом во Всеволожске обокрали на 500 тыс. рублей

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Были похищены драгоценности.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные обокрали дом, пишет 78.ru 12 февраля. 

К правоохранителям обратилась 46-летняя женщина, которая работает менеджером. По словам заявительницы, кто-то отжал окно на первом этаже ее частного дома на улице Козлова и похитил из комнаты ювелирные украшения. Общая сумма ущерба – 510 тыс. рублей. 

Полицейские проводят проверку и разыскивают воров.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, ограбление дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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