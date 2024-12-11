  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:18
93
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,5 млн рублей

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Квартиру в центре Петербурга, которая принадлежит местной предпринимательнице, обокрали неизвестные. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", в полицию накануне обратилась глава отдела интернет-магазина строительных товаров. В период с мая 2024 года по 7 февраля кто-то проник в ее жилье в доме на углу улиц Маяковского и Жуковского. Оттуда пропали 800 тыс. рублей, 4,5 тыс. долларов и золотые изделия. Общий ущерб – почти 2,5 млн рублей. 

Правоохранители изъяли замок входной двери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: ограбивший петербуржца у "Ладожской" отправлен в колонию на 2 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии