Стал известен самый криминогенный район Петербурга

Кроме того, по количеству преступлений лидируют Невский и Приморский районы.

Петербургские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России пишут о том, что чаще, чем в остальных районах, тяжкие и особо тяжкие преступления регистрировали в Выборгском. Кроме того, по количеству преступлений лидируют Невский и Приморский районы.

Самыми безопасными признали Кронштадский, Курортный и Петродворцовый районы города.

Ранее прокуратура перечислила самые криминогенные районы Ленобласти. В 2023 году такими стали Тихвинский, Кингисеппский и Приозерский. Меньше всего преступлений зафиксировали во Всеволожском, Гатчинском и Лодейнопольском районах.

Фото: Piter.TV