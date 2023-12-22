  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стал известен самый криминогенный район Петербурга
Вчера, 22:42
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стал известен самый криминогенный район Петербурга

0 0

Кроме того, по количеству преступлений лидируют Невский и Приморский районы.

Петербургские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России пишут о том, что чаще, чем в остальных районах, тяжкие и особо тяжкие преступления регистрировали в Выборгском. Кроме того, по количеству преступлений лидируют Невский и Приморский районы. 

Самыми безопасными признали Кронштадский, Курортный и Петродворцовый районы города. 

Ранее прокуратура перечислила самые криминогенные районы Ленобласти. В 2023 году такими стали Тихвинский, Кингисеппский и Приозерский. Меньше всего преступлений зафиксировали во Всеволожском, Гатчинском и Лодейнопольском районах.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, криминальные районы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии