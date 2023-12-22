Прокуратура перечислила самые криминогенные районы Ленобласти

За 12 месяцев в Ленинградской области было раскрыто более 12 тыс. преступлений.

В прошлом году в Ленинградской области было раскрыто более 12 тыс. преступлений. Уровень общей раскрываемости преступлений повысился с 38,5% в 2022 году до 46,5%. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Положительная тенденция наблюдается уже в течение последних двух лет. В 2021 году число раскрытых преступлений составило 8,7 тыс., а в 2023 году это число выросло до 12 тыс. Относительно всего 47-го региона, уровень преступности снизился с 1495 преступлений на 100 тыс. жителей в 2022 году до 1310 преступлений в 2023 году.

Наиболее криминогенными районами за 2023 год стали Тихвинский (2098 преступлений на 100 тысяч жителей), Кингисеппский (1870) и Приозерский (1660). Меньше всего преступлений было зафиксировано во Всеволожском (1098), Гатчинском (1123) и Лодейнопольском (1125) районах.

Ранее мы сообщили о том, что регистрацию для работы в такси прошли более 1,7 тыс. авто в Ленобласти.

Фото: Piter.TV