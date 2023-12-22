Регистрацию для работы в такси прошли более 1,7 тыс. авто в Ленобласти

С 1 сентября в регионе созданы три важных реестра и введены новые требования к службам заказа такси.

С 1 сентября в Ленинградской области вступили в силу изменения в сфере пассажирских перевозок. В том числе созданы три важных реестра и введены новые требования к службам заказа такси. Об этом сообщила пресс-служба областного комитета по транспорту.

По данным председателя ведомства Михаила Присяжнюка, в прошлом году в 47-ом регионе было зарегистрировано более 1,7 тыс. автомобилей для работы в такси. Однако с 1 сентября по новой модели обслуживания в регионе начали работу около 300 машин.

Напомним, что среди требований к внешнему виду автомобилей обозначено перекрашивание в белый цвет с жёлтыми полосами на бортах. Были созданы три реестра: один для перевозчиков легкового такси, другой для легковых такси и третий для служб заказа легкового такси с указанием права на деятельность.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти уборка снега идёт круглосуточно.

Фото: Piter.TV