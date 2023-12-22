В Ленобласти уборка снега идёт круглосуточно

В Ленобласть накануне пришла сильная метель.

Специалисты дорожных и коммунальных служб Ленинградской области усилили работу по уборке снега. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В Ленобласть накануне пришла сильная метель. Уборка снега идет круглосуточно. За минувшие сутки на региональных дорогах от снега и наледи вычищено 11,5 тысяч километров покрытия и обочин. Круглосуточно трудится более 400 единиц спецтехники. Во дворах ленинградцев сегодня работают более 1800 дворников управляющих компаний, на общественных территориях – более 1500 единиц спецтехники.

Обращения по уборке снега в Ленинградской области принимает Снежный штаб. На вопросы об уборке дорог ответят по горячей линии "Ленавтодора" - 8(812) 660-46-47, телеграмм-канал.

Фото: администрация Ленобласти