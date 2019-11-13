На Гражданке обсуждение зарплаты закончилось стрельбой

Стрелявшего работодателя уже задержала полиция.

Задержан гражданин, применивший травматический пистолет в ходе конфликта на Гражданском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Накануне около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в мужчину стреляли из травматического пистолета. По указанному адресу 38-летний петербуржец получил ранение в ногу, но после оказания помощи его отпустили домой.

В ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что потерпевший вместе со своим 31-летним знакомым встретился с 47-летним работодателем по факту оплаты ранее сделанной работы (лесозаготовки). Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из мужчин распылил аэрозольный газ в лицо 47-летнего работодателя. Тот в свою очередь выстрелил в потерпевшего мужчину и скрылся.

Стрелявший обратился за медпощью в глазную травму, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска Калининского района. Он уже имеет судимость.

В это же время полиция ищет охранника, который выстрелил в голову магистру СПбГУ.

Фото: Piter.TV