Полиция ищет охранника, который выстрелил в голову магистру СПбГУ

Лицензия у охранника истекла ещё в 2018 году.

Следственный комитет и полиция продолжают розыск охранника ООО "Ресурс", выстрелившего в голову 24-летнего учащегося 1-го курса магистратуры СПбГУ. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 июня у дома №137 по Невскому проспекту. В вышеуказанную компанию из-за разногласий в связи с неисполнением обязательств по изготовлению медицинской книжки пришел 24-летний Владислав Г. Он потребовал вернуть ему деньги, так как компания, по мнению клиента, свои обязательства не выполнила.

Во время конфликта с охранником 42-летний Заур Каримов, предположительно, из своего травматического пистолета GRAND POWER выстрелил в голову магистру, после чего скрылся. Подозреваемый уехал на белой Kia Optima, принадлежащей жительнице Петербурга. Он проживает в деревне Орово Всеволожского района. При этом лицензия на работу у охранника истекла еще в 2018 году. Кроме того, Каримов в 2016 году привлекался за кражу, но дело было прекращено судом Московского района.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство). Также в отношении ООО "Ресурс" расследуется дело о мошенничестве: на компанию в полицию уже поступило 11 жалоб.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Щербаков)