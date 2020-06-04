На Невском проспекте мужчине выстрелили в голову из пистолета

В полиции уточнили, что все детали произошедшего устанавливаются.

Неизвестный в ходе конфликта выстрелил мужчине в голову из травматического пистолета на Невском проспекте. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на МВД.

В полиции уточнили, что все детали произошедшего устанавливаются.

Всё произошло около дома №137 по Невскому проспекту. Очевидцы сообщили, что там лежит мужчина, а полицейский пытается остановить ему кровь. Пострадавшего госпитализировала скорая.

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