На Невском проспекте мужчине выстрелили в голову из пистолета

Неизвестный в ходе конфликта выстрелил мужчине в голову из травматического пистолета на Невском проспекте. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на МВД.
В полиции уточнили, что все детали произошедшего устанавливаются.
Всё произошло около дома №137 по Невскому проспекту. Очевидцы сообщили, что там лежит мужчина, а полицейский пытается остановить ему кровь. Пострадавшего госпитализировала скорая.
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