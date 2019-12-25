В Пушкине задержана похитительница шкатулки с драгоценностями

Преступница успела сдать украшения в ломбард.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция задержала девушку, которая украла ювелирные украшения почти на 300 тысяч рублей. Ещё 11 июня в полицию обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением. Она рассказала, что к ней 27 мая в гости д. 16 по ул. Центральной пос. Шушары пришла девушка 1999 года рождения. Она незаметно украла из шкатулки украшения на сумму 279 000 рублей.

Потерпевшая не сразу заметила пропажу. Оперативники 12 июня задержали подозреваемую у д. 14 по бульвару Алексея Толстого в г. Пушкин. Похищенное преступница успела сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

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