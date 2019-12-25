Вор-форточник обокрал квартиру на проспекте Художников

Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июля в полицию обратился мужчина 1953 года рождения. Он заявил, что его квартиру д. 10 по пр. Художников обокрали.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что злоумышленник пробрался в дом и похитил 25 000 рублей, а также золотые кольца с бриллиантами и изумрудами. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге вор обчистил квартиру студентки мединститута.

Фото: Piter.tv