В Петербурге вор обчистил квартиру студентки мединститута

Злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 июля в полицию обратилась девушка 2000 года рождения, студентка медицинского института. Она заявила, что её квартиру обокрали.

Установлено, что злоумышленник пробрался в квартиру д. 10 по бульвару Головнина, подобрав ключи к замку входной двери. Вор достал из кухонного шкафа сумку, в которой было 8000 рублей и 500 долларов. Сумма ущерба составила 43 260 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что вор пробрался в квартиру на улице Савушкина и украл орден "Красной звезды".

Фото: Piter.tv