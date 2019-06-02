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В Петербурге вор обчистил квартиру студентки мединститута
Сегодня, 15:54
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ruzannar

В Петербурге вор обчистил квартиру студентки мединститута

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Злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 июля в полицию обратилась девушка 2000 года рождения, студентка медицинского института. Она заявила, что её квартиру обокрали.

Установлено, что злоумышленник пробрался в квартиру д. 10 по бульвару Головнина, подобрав ключи к замку входной двери. Вор достал из кухонного шкафа сумку, в которой было 8000 рублей и 500 долларов. Сумма ущерба составила 43 260 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что вор пробрался в квартиру на улице Савушкина и украл орден "Красной звезды".

Фото: Piter.tv

Теги: кража спб, проник в квартиру, форточник вор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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