В Сланцах пьяный гость похитил из бюстгальтера пенсионерки деньги

Сумма ущерба составила 4700 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 июля в полицию Сланцевского района обратилась женщина 1951 года рождения. Она заявила, что её обокрали.

По словам пенсионерки, преступление было совершено в квартире д. 18 по ул. Свердлова. Преступник, применяя силу, похитил деньги из бюстгальтера женщины во время застолья. Сумма ущерба составила 4700 рублей. Полиция задержала злоумышленника: им оказался ранее судимый мужчина.

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Фото: Pixabay