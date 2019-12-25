На Октябрьской набережной уголовник избил дедушку ради двух бананов

Ранее мужчина сидел за кражу, грабеж и продажу наркотиков.

Вечером 13 июля в полицию Петербурга поступила информация об избиении 71-летнего пенсионера на Октябрьской набережной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, на пенсионера напал 47-летний безработный. Мужчина ударил дедушку кулаком по лицу и ограбил. Добычей злоумышленника стали два банана, которые лежали в сумке потерпевшего. Грабитель пожадничал и взял их с собой.

Спустя несколько минут рецидивиста задержали и доставили в отдел полиции. Дедушку увезли в больницу на улице Костюшко. Заявления от него пока не поступало.

В ходе расследования удалось выяснить, что задержанный был ранее судим за кражу, грабеж и продажу наркотиков. По факту случившегося проводится проверка.

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