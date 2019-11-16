На проспекте Просвещения мигрант похитил наушники из магазина

Злоумышленник отвлек продавца и схватил со стойки информации товар.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 июня в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в магазине д. 36 по пр. Просвещения произошла кража. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный похитил из салона связи наушники, после чего скрылся. Известно, что злоумышленник отвлек продавца, и пока тот отвернулся, схватил со стойки информации товар.

Сотрудники магазина запомнили приметы преступника: это мужчина азиатской внешности, на вид около 25 лет, был в красной кепке. Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay