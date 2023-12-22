В Петербурге задержали подозреваемого в краже телефона

Сейчас устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

В Приморском районе полицейские задержали злоумышленника, который украл смартфон у петербуржца. Материальный ущерб составил 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 27 января в 23:35 в парадной дома 5/1 по Долгоозерной улице. Пострадавший обратился к правоохранителям и написал заявление. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Спустя несколько дней, 31 января, у дома 16 по Плесецкой улице оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний неоднократно судимый житель Мурманской области.

Сейчас устанавливается причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге у контрабандистов изъяли более 641 кг кокаина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти