Вор пробрался в квартиру на улице Савушкина и украл орден "Красной звезды"

Преступник также похитил 200 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня в полицию позвонила женщина 1955 года рождения. Она заявила о краже в её квартире д. 56 по ул. Савушкина.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный разбил стекло в окне и пробрался в дом. Он похитил 200 000 рублей, ювелирные украшения, а также орден "Красной звезды", который принадлежал отцу потерпевшей. После чего вор с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 230 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге вор-форточник украл у пенсионера медали.

Фото: Piter.tv