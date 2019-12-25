В Петербурге вор-форточник украл у пенсионера медали

Из квартиры также было похищено два ноутбука.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июня в полицию обратилась женщина 1983 года рождения. Она заявила, что несколько часов назад пришла в квартиру д. 37 по Ириновскому проспекту и обнаружила открытое окно, отсутствие медалей и двух ноутбуков.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, но в связи с отсутствием собственников квартиры и невозможностью установить полный перечень похищенного, осмотр отложили на день.

12 июня в полицию обратился мужчина 1959 года рождения. Пенсионер рассказал, что преступник проник в его квартиру и похитил орден Красной Звезды, медаль "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", два ноутбука, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма материального ущерба 15000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что петербурженка получила купюры "Банка приколов", разменяв деньги прохожему.

Фото: Piter.tv.