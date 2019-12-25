Петербурженка получила купюры "Банка приколов", разменяв деньги прохожему

Мошенник подошёл к женщине на почте.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июня в полицию обратилась женщина 1948 года рождения.

Она заявила, что в помещении почтового отделения в д. 29 по ул. Типанова к ней подошел неизвестный мужчина и попросил разменять 2 пятитысячные купюры купюрами по 1 000 рублей.

Пенсионерка выручила мужчину, после чего он с места происшествия скрылся. Позже женщина заметила, что деньги оказались фальшивыми: это купюры "Банка приколов".

Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Гатчине мошенники продали пенсионерке искусственную шубу вместо норковой.

Фото: Pixabay