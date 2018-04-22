В Гатчине мошенники продали пенсионерке искусственную шубу вместо норковой

Сумма ущерба составила 40 000 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июня в полицию обратилась женщина 1942 года рождения. Она заявила, что её обманули мошенники.

Установлено, что в г. Гатчине у д. 9 по ул. Рощинской трое неизвестных подошли к пенсионерке и предложили купить набор посуды, постельные принадлежности и норковую шубу за 40 000 рублей. Женщина приняла предложение и впустила мошенников в дом, где и передала им деньги.

Когда потерпевшая внимательно рассмотрела шубу, то поняла, что она сделана из искусственного меха.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Художников женщина лишилась почти 100 тысяч после встречи с мошенниками.

Фото: Pixabay