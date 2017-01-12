Петербурженка получит компенсацию за испорченную при падении на льду норковую шубу

Представитель ответчика просила передать шубу, если женщина выиграет суд.

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по иску Ольги Синенко к Санкт-Петербургскому государственному унитарному дорожному предприятию "Путь". Женщина требовала возместить ущерб за норковую шубу и компенсировать моральный вред. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец рассказала о том, что в январе 2017-го года она подскользнулась на дороге, упала и получила сотрясение мозга и рану затылочной области. Также при падении пострадала норковая шуба, она оказалась в крови.

Экспертиза частного учреждения "Городское Учреждение судебной экспертизы" показала, что шуба стоит 187 тыс. рублей. Кроме того, истец оценила свои страдания в 100 тыс. рублей. По мнению Ольги, ситуация случилась из-за плохой уборки дороги.

Представитель ответчика отметила, что свидетельств о том, что шуба была испорчена из-за падения, нет. Кроме того, женщина могла упасть по разными причинам, например, из-за собственной неосторожности. В случае удовлетворения исковых требований, просила передать шубу из меха норки ответчику.

Суд взыскал в пользу Синенко 112 тыс. рублей за шубу, 40 тыс. рублей морального вреда и госпошлину в 3,7 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV