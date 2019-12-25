Мошенники продали петербуржцу горячую путёвку в Турцию за 35 тысяч

Компания сменила адрес: мужчине об этом не сообщили.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 июля в полицию обратился мужчина. Он заявил, что стал жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, еще в январе 2020 года он приобрел в одной из турфирм на Комендантском проспекте путёвку в Турцию за 35 тысяч рублей. 2 июля мужчина узнал о том, что фирма переехала по неизвестному адресу. Клиенту не предоставили ни билеты, ни деньги. Связаться с мошенниками петербуржцу не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Пушкине мошенники обманули пенсионера при покупке билета на поезд.

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