Суд дал 2,5 года колонии гендиректору турфирмы за украденный 1 млн рублей

Вынесен приговор в отношении гендиректора турфирмы.

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора турфирмы. Она признана виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемая занимала должность генерального директора турфирмы и в 2017 году похитила деньги клиентов в ходе оказания услуг.

За указанный период времени к подсудимой обратились 13 граждан. На основании подписанных договоров они передали денежные средства на общую сумму около 1 млн рублей в счет оплаты своего будущего отдыха, который она не собиралась организовывать, а полученные денежные средства похитила.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2,5 лет общего режима.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина выкапывали чужие розы на улицах Петербурга.

Фото: Piter.TV