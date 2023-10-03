Мужчина и женщина выкапывали чужие розы на улицах Петербурга

Прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины и женщины, которые с помощью таких краж попытались сэкономить.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летней жительницы Свердловской области и 35-летнего местного жителя. Они обвиняются по пунктам "а,в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемые похитили цветы различных сортов, высаженных горожанами в Адмиралтейском районе в рамках городского проекта "Острова роз".

Фигуранты уголовного дела на автомобиле обвиняемой по ночам в июле 2023 года неоднократно приезжали по адресам: Матисов переулок,4 и набережная реки Пряжки, 1/3, 5, 7 и 11, где вблизи указанных зданий вырывали из земли кусты роз сортов.

По словам обвиняемой, она решила срывать розы для экономии средств, так как занималась продажей букетов на сайте бесплатных объявление, а мужчина согласился ей помочь.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по делу о кражах дорогих иномарок.

Видео: прокуратура Петербурга



