Суд вынес приговор по делу о кражах дорогих иномарок

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пунктам "а,б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным суда, с июля по август 2019 года обвиняемый в группе совершил хищение автомобиля "Lexus NX 200", припаркованного на улице Ленсовета. Кроме того, подсудимый похитил автомобили "Cadillac XT5", "Toyota RAV4" и "Lexus RX 350".
Общий ущерб, причиненный собственникам транспортных средств, превысил 7,5 млн рублей.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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Фото: Piter.TV
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