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Суд вынес приговор по делу о кражах дорогих иномарок
Сегодня, 17:34
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Суд вынес приговор по делу о кражах дорогих иномарок

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Вынесен приговор по делу о кражах дорогостоящих автомобилей.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пунктам "а,б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, с июля по август 2019 года обвиняемый в группе совершил хищение автомобиля "Lexus NX 200", припаркованного на улице Ленсовета. Кроме того, подсудимый похитил автомобили "Cadillac XT5", "Toyota RAV4" и "Lexus RX 350".

Общий ущерб, причиненный собственникам транспортных средств, превысил 7,5 млн рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Колпино лжеэлектрики украли у пенсионерки 400 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: авто, кража, приговор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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