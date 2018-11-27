Суд вынес приговор по делу о кражах дорогих иномарок

Вынесен приговор по делу о кражах дорогостоящих автомобилей.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пунктам "а,б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, с июля по август 2019 года обвиняемый в группе совершил хищение автомобиля "Lexus NX 200", припаркованного на улице Ленсовета. Кроме того, подсудимый похитил автомобили "Cadillac XT5", "Toyota RAV4" и "Lexus RX 350".

Общий ущерб, причиненный собственникам транспортных средств, превысил 7,5 млн рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV