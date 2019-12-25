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В Колпино лжеэлектрики украли у пенсионерки 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино лжеэлектрики украли у пенсионерки 400 тысяч рублей

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Их оперативно удалось задержать.

Полицией Колпинского района задержаны подозреваемые в мошенничестве лжеэлектрики. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 сентября обратилась 87-летняя жительница Колпинского района. Она рассказала, что около 10:30 к ней  в квартиру пришли двое неизвестных, которые представились электриками и под предлогом проверки счетчиков похитили 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).

У квартиры в доме 138 корпус 2 по проспекту Обуховской Обороны ночью 28 сентября по подозрению в совершении указанного преступления задержаны ранее неоднократно судимые 27-летний житель Псковской области и 24-летний петербуржец.

Также полицейскими был задержан грабитель с Васильевского острова.

Фото: МВД

Теги: колпино, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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