Он силой отобрал у мужчины телефон и 900 рублей.

Полицейскими задержан грабитель с Васильевского острова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 27 сентября поступило заявление от 34-летнего петербуржца о том, что у дома 49 по Среднему проспекту Васильевского острова двое неизвестных, применив физическую силу, похитили у него мобильный телефон и 900 рублей, после чего скрылись.

В этот же день в 22:00 у дома 35 по Среднему проспекту Васильевского острова по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 25-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

В Петербурге "барсеточники", похитившие вещи на 1,9 млн рублей, предстанут перед судом.

Фото: Piter.tv