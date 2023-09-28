В Петербурге "барсеточники", похитившие вещи на 1,9 млн рублей, предстанут перед судом

Они совершили 19 хищений.

В Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении группы "барсеточников". Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в октябре 2021 года 44-летний мужчина привлек двух своих знакомых (55 и 44 лет) к противоправной деятельности. Злоумышленники выбирали парковки крупных ТЦ и супермаркетов. На месте осматривались, "примечали" углы обзора камер видеонаблюдения и возможные пути быстрого отступления, на основании чего находили "нужный" автомобиль.

Используя иномарки своих родственников, они подъезжали вплотную к месту парковки намеченного авто, с помощью электронного устройства считывали код доступа, вскрывали машину и похищали из салона имущество. Похищенное имущество реализовывалось на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга.

За весь период своей деятельности, с октября 2021 года по апрель 2022 года, группа совершила 19 таких хищений на общую сумму 1 987 402 рублей.

Были возбуждены уголовные дела, которые, как только была доказана причастность указанной группы лиц к их совершению, были соединены в одно уголовное дело. Все участники группы заключены под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Видео: МВД