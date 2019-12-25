В детские лагеря в первую смену поедут 40 тысяч юных петербуржцев

Детям работающих граждан компенсируют 21 тыс. рублей.

Для отдыха детей в летних лагерях власти Петербурга выделили 102 тысячи путевок с полной или частичной компенсацией стоимости. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Из них 22 тысячи — в лагеря дневного пребывания. В остальных случаях — в загородные лагеря. В этом году дети из Петербурга будут отдыхать в Ленобласти, Краснодарском крае, Крыму, Тверской, Псковской, Смоленской областях, а также Ставропольском крае, Алтайском и Республике Татарстан.

На территории города работает 11 загородных стационарных лагерей, еще 149 являются городскими лагерями дневного пребывания.

Первая смена стартовала 27 мая. В нее в лагеря заедут около 40 тысяч ребят. В этом году ограничений по заполняемости нет.

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