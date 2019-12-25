В Пушкине пенсионера обманули мошенники при покупке билета на поезд

Сумма ущерба составила 6813 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 июня в полицию г. Пушкин обратился мужчина 1955 года рождения. Он заявил, что стал жертвой мошенников.

По словам пенсионера, он купил железнодорожные билеты на поезд в интернете. Поездка должна была состояться 26 июня, однако билеты не предоставили. Деньги мошенники также не вернули. Сумма ущерба составила 6818 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в нерабочий день 1 июля изменится расписание пригородных электричек Петербурга.

Фото: Piter.tv