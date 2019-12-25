В Пушкине пенсионера обманули мошенники при покупке билета на поезд

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 июня в полицию г. Пушкин обратился мужчина 1955 года рождения. Он заявил, что стал жертвой мошенников.
По словам пенсионера, он купил железнодорожные билеты на поезд в интернете. Поездка должна была состояться 26 июня, однако билеты не предоставили. Деньги мошенники также не вернули. Сумма ущерба составила 6818 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в нерабочий день 1 июля изменится расписание пригородных электричек Петербурга.
Фото: Piter.tv
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