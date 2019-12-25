В нерабочий день 1 июля изменится расписание пригородных электричек Петербурга

В среду пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

Расписание движения пригородных электричек Петербурга изменится 1 июля, объявленного нерабочим днем в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Как сообщили в АО "СЗППК", 1 июля поезда будут ездить по воскресному графику.

Электрички и рельсовые автобусы с Витебского направления, курсирующие на участках Петербург – Новолисино – Рогавка - Великий Новгород, на участках от Оредежа до Дна, от Луги до Великого Новгорода, оттуда до Батецкой, а от Батецкой до Петербурга, будут работать согласно календарным дням недели.

На Финляндском направлении 1 июля назначили поезд №6116 от Зеленогорска до Петербурга и поезд №6513 от Сосново до Девяткино. На Балтийском направлении поезда №6673 и 66674 от Петербурга до Сланцев будут ездить согласно календарным дням недели. На Московском и Северном направлениях 1 июля отменят электрички №6379 и 6380 с участка Кириши – Будогощь, а также поезд №6135 от Будогощи до Киришей. Согласн календарным дням продолжат работу электрички, передвигающиеся между Волховстроем и Чудово, между Окуловкой и Угловкой, Угловкой и Боровичами, станцией Будогощь и Пестово, Окуловкой или Тихвином, а также по маршруту от Великого Новгорода до Будогощи.

Ранее мы сообщали, что расписание поездов "Сапсан" изменится с сентября.

Фото: Piter.TV