Представители ОЖД порекомендовали пассажирам внимательно планировать поездки на указанные даты.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что расписание поездов "Сапсан" изменится с сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В ведомстве отметили, что расписание изменится с 7 сентября по 13 октября. Причина нововведений производственные работы по модернизации инфраструктуры на перегоне Любань — Торфяное. Кроме того, соответствующие работы пройдут на станциях Торбино и Поварово-1.

Всех пассажиров просят внимательно планировать поездки на указанные даты.

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Фото:Piter.TV