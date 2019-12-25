Губернатор Петербурга проверил работу МФЦ в Центральном районе

МФЦ на Невском, 174 планируют расширить.

Сегодня, 16 июня, губернатор Петербурга проверил социальные объекты Центрального района. Во время рабочего объезда Александр Беглов посетил МФЦ на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Также градоначальник подтвердил, что площадь МФЦ планируют увеличить. Некоторые службы Центрального района переселят в соседнее здание.

Посетители не смогли не поинтересоваться тем, когда горожанам стоит ждать дальнейшего открытия учреждений и организаций.

Мы постепенно снимаем ограничения, потому что не хотим получить нового пика заболеваемости. Кроме того, это дает возможность жителям нашего города привыкнуть к той дисциплине, которая нам необходима для дальнейшего снятия ограничений. <...> Нам надо научиться жить в новых условиях. сказал Беглов.

Губернатор заключил, что многофункциональный центр работает на высоком уровне, вне носят средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что работает в городе с 15 июня.

Фото: gov.spb.ru