Губернатор Петербурга проверил работу МФЦ в Центральном районе

Сегодня, 16 июня, губернатор Петербурга проверил социальные объекты Центрального района. Во время рабочего объезда Александр Беглов посетил МФЦ на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Также градоначальник подтвердил, что площадь МФЦ планируют увеличить. Некоторые службы Центрального района переселят в соседнее здание.
Посетители не смогли не поинтересоваться тем, когда горожанам стоит ждать дальнейшего открытия учреждений и организаций.
Мы постепенно снимаем ограничения, потому что не хотим получить нового пика заболеваемости. Кроме того, это дает возможность жителям нашего города привыкнуть к той дисциплине, которая нам необходима для дальнейшего снятия ограничений. <...> Нам надо научиться жить в новых условиях.
сказал Беглов.
Губернатор заключил, что многофункциональный центр работает на высоком уровне, вне носят средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что работает в городе с 15 июня.
Фото: gov.spb.ru
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