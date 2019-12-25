Этапы снятия ограничений: что начнет работать в Петербурге с 15 июня

Выход из карантинного режима власти Северной столицы запланировали в три этапа. Первый этап стартует с 15 июня. С 25 июня начнется реализация второго. В это время должна возобновиться работа летних кафе и веранд, также может открыться навигация по рекам и каналам, однако без питания на борту, и зоопарк.

Третий этап запланирован на конец июля. В самую последнюю очередь в Петербурге будут открывать торговые центры, салоны красоты, бассейны и фитнес-залы.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что все эти решения будут зависеть от соблюдения действующих правил самоизоляции и эпидемиологической обстановки в городе. Как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, пандемия пока не пошла на спад. По словам чиновника, коэффициент распространения болезни пока держится на отметке около 0,8. Эта цифра говорит о том, что коронавирус еще недостаточно ослабел.

По данным за последние сутки, в Петербурге выявили 262 новых случаев заражения COVID-19, из больниц выписали 4 489 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 20 305 петербуржцев, более 560 горожан скончались.

Ослабление карантина

Несмотря на это, власти города решили рискнуть и начать реализацию первого этапа с понедельника, 15 июня. С этого дня, в частности, будут открыты бани и фотостудии, возобновится оказание бытовых услуг вне торговых центров. Это, в частности:

- пошив и ремонт одежды;

- пошив и ремонт обуви;

- изготовление ключей, ножей;

- ремонт и сервис бытовых приборов и техники;

- ремонт компьютеров;

- ремонт и сервис часов;

- ремонт металлической галантереи, других предметов хоз-быта;

- клининг – уборка квартир и частных домов;

- мебель под заказ, ремонт мебели;

- ювелирные мастерские;

- изготовление под заказ и ремонт изделий из дерева, пробки, корзиночных, плетеных изделий.

Запрет на проведение массовых мероприятий сохранится. Исключением будет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 24 июня. При этом прорабатывается вопрос о проведении музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

С 15 июня в полном объеме восстановится действие льготных и бесплатных проездных билетов на пригородных поездах и автобусах. Согласно перечню изменений к постановлению №121, разрешается открыть парикмахерские, но строго по предварительной записи. Бани начнут работать только в части помывочных зон. Никаких дополнительных услуг ни тем, ни другим оказывать нельзя. При этом дистанция между посетителями должна составлять 1,5 метра, помещение и все инструменты необходимо тщательно дезинфицировать, персонал и клиенты обязаны пользоваться масками и перчатками.

По предварительной записи также начнут работать библиотеки и архивы, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства. С 15 июня смогут открыться фотомастерские, фотостудии и фотоателье, а также мебельные магазины (но не в ТРК, ТЦ и мебельных гипермаркетах).

С 15 июня запускаются мастерские по обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. Есть одно условие – обязательная дезинфекция транспортных средств перед каждым использованием.

Кроме того, с понедельника допускается проведение государственной итоговой аттестации в организациях среднего профессионального образования. Экзамен разрешается проводить в демонстрационной форме (в случае невозможности его проведения в дистанционном формате и на основании личного заявления учащегося).

Также возобновится тренировочный процесс в спортивных клубах и госучреждениях, осуществляющих спортивную подготовку членов сборных команд. При этом для этих организаций выдвинули ряд условий. Они должны обеспечить питание и проживание спортсменов, тренерского состава и обслуживающего персонала; иметь материально-техническую базу; соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Детские сады пока будут работать по прежнему режиму. До 28 июня разрешаются только дежурные группы. Такая же рекомендация дана и частным садикам.

Не изменится режим работы МФЦ. Можно получить полный пакет услуг, но только по предварительной записи с временными интервалами между посетителями. Однако будут исключения: некоторые услуги (их в ближайшее время определит Комитет по информатизации и связи) будут оказываться в отдельных окнах в режиме живой очереди, без предварительной записи и пауз.

Фото: pixabay.com, ВКонтакте / Александр Беглов, visit-petersburg.ru