Материальный ущерб составил 270 тысяч рублей.

В Москве раскрыли кражу норковой шубы у посетительницы кафе. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в кафе на Новом Арбате. По данным следствия, 27-летняя злоумышленница наблюдала за посетителями и увидела, что одна из женщин оставила на вешалке свою шубу. Похитительница забрала ее , надела на себя и скрылась.

Материальный ущерб составил 270 тысяч рублей. Отмечается, что женщина уехала с краденым в Тулу. При обыске по адресу проживания подозреваемой похищенное изделие было обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА