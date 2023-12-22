В Тверской области задержали нетрезвого водителя

За управление автомобилем без прав ему назначили 12 суток административного ареста.

В Тверской области полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел на одной из улиц города Кимры. Водитель автомобиля не остановился по требованию автоинспекторов и продолжил движение, увеличив скорость. В ходе погони мужчина выехал на автодорогу Дубна–Кимры–Горицы, где пытался оторваться от полицейского экипажа. Правоохранителям пришлось использовать табельное оружие, чтобы задержать нарушителя.

После повреждения колеса водитель остановился и был задержан. Отмечается, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был судим. По всем выявленным нарушениям автоинспекторы составили ряд административных протоколов. За управление автомобилем без прав ему назначили 12 суток административного ареста.

Ранее мы сообщали, что в Симферополе задержали мужчину, который пытался продать более 670 грамм наркотиков.

Видео: Управление МВД России по Тверской области