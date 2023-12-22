Мужчина получил координаты тайника, из которого забрал товар для дальнейшей продажи.

В Симферополе задержали мужчину, который пытался продать более 670 грамм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.

Отмечается, что задержанный хотел сбыть мефедрон, амфетамин и кокаин. По его словам, запрещенные вещества были приобретены им через интернет. Мужчина получил координаты тайника, из которого забрал товар для дальнейшей продажи путем путем закладок на территории полуострова. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали местного жителя, подозреваемого в хищении около 45 млн рублей у клиента банка.

Видео: МВД по Республике Крым