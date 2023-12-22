После совершения преступления мошенник покинул территорию РФ и был объявлен в розыск.

В Москве задержали местного жителя, подозреваемого в хищении около 45 млн рублей у клиента банка. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел летом 2023 года. Потерпевший хотел обменять денежные средства на иностранную валюту, где его встретил якобы финансовый специалист. Злоумышленник отвел клиента в переговорную комнату, где взял у него 45 млн рублей. Взамен аферист вручил пять пачек поддельных купюр общим номиналом 500 тысяч долларов.

После совершения преступления мошенник покинул территорию РФ и был объявлен в розыск. Однако недавно мужчина вернулся в столицу, о чем были осведомлены полицейские. Его задержали и доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали мошенниц, похитивших 850 тысяч рублей из квартиры пенсионерки.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА