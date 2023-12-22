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В Подмосковье задержали мошенниц, похитивших 850 тысяч рублей из квартиры пенсионерки

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На время расследования фигуранткам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Подмосковье полицейские задержали мошенниц, которые похитили 850 тысяч рублей из квартиры пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Предполагаемыми злоумышленницами оказались две женщины, у которых ранее были судимости. По данным следствия, сообщницы представились соцработницами, чтобы попасть в квартиру 84-летней пенсионерки. Пока одна из них отвлекала потерпевшую, вторая похитила из комнаты хозяйки 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На время расследования фигуранткам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке раскрыли серию ночных краж из магазинов.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

Теги: задержание, мошенницы, подмосковье, полиция, хищение денег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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