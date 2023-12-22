Во Владивостоке раскрыли серию ночных краж из магазинов

Отмечается, что у задержанного ранее была судимость.

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска раскрыли серию ночных краж из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний местный житель. По ночам грабитель отжимал входные двери или окна и проникал в помещения торговых точек. Он похищал денежные средства, продукты питания и алкоголь. При попытке совершения очередной кражи мужчина был задержан полицейскими.

Отмечается, что у задержанного ранее была судимость. Мужчина дал признательные показания. В настоящее время установлена его причастность к пяти эпизодам противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: УМВД России по г. Владивостоку